Телеканал Ukraine Today начал вещание в Германии

"Unitymedia - это ведущая кабельная сеть Германии. Она присутствует в 800 городах и обеспечивает доступ к более 7 миллионам домохозяйств", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

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Согласно сообщению, на данный момент Ukraine Today включен в основной кабельный пакет провайдера.

По данным телеканала, сейчас Ukraine Today также работает над запуском русскоязычной версии, выход которой запланирован на лето этого года.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших украинских медиа-холдингов "1+1 медиа" запустил международный новостной телеканал Ukraine Today в тестовом режиме 11 августа 2014 года. Вещание телеканала в полном объеме было запущено 24 августа.

На сегодняшний день телеканал вещает в кабельных сетях 12 стран, а также в интернете. Основной целью Ukraine Today является освещение событий в Украине для международной аудитории.