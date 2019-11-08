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В Кабмине обещают охватить украинским вещанием до 80% оккупированных территорий

01:39, 08 ноября 2019
Общество
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Также будет создан информационно-развлекательный телеканал на базе UATV / фото rusbase.vc

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Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" пообещал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает ТСН.

Он уточнил, что уже состоялось тестирование сигнала - он может охватить до 80% оккупированных территорий. Как именно это будет происходить, Бородянский пока держит в тайне.

Министр отметил, что будет создан новый государственный информационно-развлекательный телеканал на базе UATV. Он будет вещать на двух языках – украинском и русском.

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Теги: #новости Украины#телерадиовещание