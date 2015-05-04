Аброськин: 40 боевиков "ДНР" с оружием дезертировали к "ЛНР"

Об этом в Фейсбук сообщил начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"В ночь на 3 мая, боясь расправы, из Горловки сбежали комбат боевиков по кличке Север и командир роты Пух, а также вместе с ними еще сорок боевиков на машинах с оружием. Оставшиеся "ополченцы" не смогли задержать беглецов, пересекших границу между оккупированными боевиками территориями Донецкой и Луганской областей. Беглецы сейчас находятся в Луганской области. В ДНР они объявлены дезертирами и в случае их поимки будут расстреляны", - заявил он.

Читайте такжеАброськин: Боевики занимаются переделом сфер влияния и грабежами гуманитарных грузов

Напомним, накануне Аброськин рассказал, что с 30 апреля в Донецке происходят вооруженные разборки между местными боевиками, которые называют себя гвардейцами ДНР, и российскими казаками. Они якобы ездят по городу с оружием и отстреливают друг друга.