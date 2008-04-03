Милиция разыскала мужчину, который «заминировал» вокзал в Киеве
11:14, 03 апреля 2008Общество
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Правонарушитель задержан
Вчера в ГУ МВД Украины в городе Киеве позвонил неизвестный и сообщил, что в помещении железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский заложена взрывчатка.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, на время обследования из данного помещения были эвакуированы около 1,2 тыс. пассажиров и обслуживающего персонала.
Установлено, что это безосновательное сообщение из хулиганских побуждений совершил 41-летний житель Киевской области, без постоянного места работы, ранее судимый. Правонарушитель задержан.
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