Милиция разыскала мужчину, который «заминировал» вокзал в Киеве

Вчера в ГУ МВД Украины в городе Киеве позвонил неизвестный и сообщил, что в помещении железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский заложена взрывчатка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, на время обследования из данного помещения были эвакуированы около 1,2 тыс. пассажиров и обслуживающего персонала.

Установлено, что это безосновательное сообщение из хулиганских побуждений совершил 41-летний житель Киевской области, без постоянного места работы, ранее судимый. Правонарушитель задержан.