СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможне

В течение 2018-2019 годов руководство таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн грн.

Служба безопасности Украины совместно со следователями территориального управления Госбюро расследований обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможне.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Читайте такжеПодпольные производители горючего нанесли государству убытков на 5 миллионов евро

Установлено, что на протяжении 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур.

Отмечается, что при ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривен.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.