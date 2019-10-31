Разрушение советского мифа: историк объяснил, зачем переименовали Переяслав-Хмельницкий

Историк обратил внимание, что в 1943 году советская власть переименовала Переяслав в Переяслав-Хмельницкий исключительно "в конъюнктурных целях".

Переименование Переяслава-Хмельницкого в Переяслав – это не только возвращение городу его исторического названия, но и развенчание советского мифа о Переяславской раде 1654 года.

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О том, почему Верховная Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий, рассказал сотрудник Украинского института национальной памяти (УИНП) Богдан Короленко, передает «Обозреватель».

"Принятое Верховной Радой решение не совсем в контексте декоммунизации. Скорее, поскольку название города Переяслав-Хмельницкий не содержало символики коммунистического тоталитарного режима, мы должны говорить о деколонизации. То есть об избавлении от советских идеологических штампов и клише", – пояснил Короленко.

Он обратил внимание, что в 1943 году советская власть переименовала Переяслав в Переяслав-Хмельницкий исключительно "в конъюнктурных целях", чтобы увековечить Переяславскую раду 1654 года и роль Богдана Хмельницкого.

"Это была демонстрация мифа об "извечном стремлении украинского народа к единению с братским русским народом", – отметил историк.

"Поэтому нужно говорить не столько о том, что из названия убрали имя Богдана Хмельницкого, сколько о деконструкции советского мифа о Переяславской раде как о вековечном объединении Украины с Россией... которого, кстати, на самом деле не было: это был военно-политический союз", – подытожил специалист.