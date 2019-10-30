Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий
13:55, 30 октября 2019Общество
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За данное решение проголосовали 267 народных депутатов.
ВР переименовала город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав / фото УНИАН
Верховная Рада Украины приняла постановление «О переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области» (№ 2175).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 267 народных депутатов.
Постановлением предусмотрено переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.
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Как сообщал УНИАН, 26 октября 2017 года депутаты Переяслав-Хмельницкого городского совета проголосовали за возвращение исторического названия городу - Переяслав.
"Одобрить предложение общественного совета при исполнительном комитете Переяслав-Хмельницкого городского совета по возвращению городу Переяслав-Хмельницкий Киевской области исторического названия "Переяслав", - говорится в принятом документе.
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