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Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий

13:55, 30 октября 2019
Общество
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ВР переименовала город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 267 народных депутатов.

Постановлением предусмотрено переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

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Как сообщал УНИАН, 26 октября 2017 года депутаты Переяслав-Хмельницкого городского совета проголосовали за возвращение исторического названия городу - Переяслав.

"Одобрить предложение общественного совета при исполнительном комитете Переяслав-Хмельницкого городского совета по возвращению городу Переяслав-Хмельницкий Киевской области исторического названия "Переяслав", - говорится в принятом документе.

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Теги: #Рада#Переяслав-Хмельницкий