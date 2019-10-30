Call of Duty: Modern Warfare: как видеоигра про "плохих русских" взорвала соцсети и СМИ

Игроки нашли в одиночной кампании «стрелялки про спецназовцев» массу отсылок к реальным конфликтам и пугающе реалистичные сцены прифронтового насилия.

Серия видеоигр Call of Duty может похвастаться историей в почти 20 лет, а новые шутеры этой франшизы и сегодня остаются ключевыми для всего жанра. Тем не менее, релиз новой части игры наделал гораздо больше шума, чем ожидалось.

Игроки нашли в одиночной кампании «стрелялки про спецназовцев» массу отсылок к реальным конфликтам и пугающе реалистичные сцены прифронтового насилия. Российские блогеры обвинили игру в «русофобской пропаганде», а прокремлевские телеканалы выпустили об игре «разоблачительные» сюжеты.

УНИАН разбирался с истоками и причинами такого резонанса.

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Скандалы вокруг Call of Duty

Игры Call of Duty не впервые оказываются в эпицентре скандалов. Так, в 2009 году споры разгорелись вокруг Call of Duty: Modern Warfare 2.

Одна из миссий шутера называлась «Ни слова по-русски» и была посвящена расстрелу террористами мирных граждан в московском аэропорту. По замыслу разработчиков, игрок – агент под прикрытием, должен был принимать непосредственное участие в теракте.

Уровень широко обсуждался в профильной прессе и за ее пределами. Хотя в официальной российской версии игры миссия была вырезана, она стала предметом обсуждения в Госдуме РФ – депутат ЛДПР Валерий Селезнев обвинял игру в пропаганде «экстремизма и насилия», призывая запретить ее продажу.

Нынешняя Call of Duty: Modern Warfare с самого начала позиционировалась разработчиками как переосмысление и перезапуск успешной подсерии MW. Творцы серии – американская студия Activision, оперируют злободневными темами исламского терроризма и угрозы новой мировой войны.

В нынешних условиях, когда российские формирования можно найти в множестве горячих точек по всему миру, а отношения между западом и востоком обострились до предела, скандал вокруг новой Modern Warfare был практически неизбежен.

Сюжет Modern Warfare

Cюжет Call of Duty: Modern Warfare выдержан в духе новостных заголовков последних лет. В вымышленной ближневосточной стране Урзыкстан уже много лет идет гражданская война, в которую вмешались российские войска. Часть кампании посвящена также конфликту в Восточной Европе – в придуманной разработчиками стране Кастовия. Провести параллели с Сирией и Украиной совсем не сложно.

Российские подразделения под руководством генерала Баркова вторгаются в Урзыкстан под предлогом «борьбы с терроризмом». Радикальные исламисты похищают у россиян химическое оружие, за которым охотятся и Барков, и западные спецслужбы.

Тем временем, в Урзыкстане нарастает сопротивление российской оккупации, повстанцев поддерживают американцы и британцы.

Обвинения Call of Duty в русофобии

Проблемы у шутера начались еще до релиза. Так, в первом трейлере показали, как ближневосточное поселение пострадало от авиаудара. Волонтеры, похожие на добровольцев реальной сирийской организации «белые каски», оказывают пострадавшим помощь.

Реальные «белые каски» собирают информацию о преступлениях режима Асада и его союзников в Сирии (среди них – и Россия). Не удивительно, что кремлевские СМИ тут же начали обвинять игру в пропаганде. На этом фоне российский PS Store отказался распространять игру, игрокам из РФ вернули деньги за предзаказ.

Тем не менее, игра все еще была доступна на ПК и Xbox. Планировалась масштабная рекламная кампания по ее продвижению, одной из ключевых ее фигур был популярный блогер Илья Мэдисон.

Мэдисон должен был принимать участие в акции CoD Challenge – он пригласил подписчиков на стрим с прохождением игры. А за полчаса до начала стрима опубликовал в Twitter серию постов, где заявил, что не будет пиарить эту игру по идейным соображениям.

«Играть в откровенно преступную игру, где прямым текстом говорится, что армия нашей страны - это террористы, это надо быть полным уродом», – заявил он.

Реакция Мэдисона, который ранее не выказывал уважения российской власти и критиковал цензуру, поставила пользователей в тупик, но при этом спровоцировала серьезный резонанс. От стрима игры отказались еще несколько блогеров, а компания CoD Challenge была сорвана - ее сайт отключили.

Ряд блогеров выступили с критикой новой Call of Duty – разработчиков обвиняли в пропаганде и русофобии. Сам Мэдисон позже выпустил на игру почти часовой обзор, где грубо критиковал ее сюжет.

В процесс включились российские телеканалы. Сюжеты о «пропаганде и русофобии» в Call of Duty выпустили «Россия 24» и Рен ТВ.

Русскоязычные пользователи в то же время обвалили игре рейтинг на платформе Metacritic. При оценке критиков в 83 балла, оценка пользователей на данный момент составляет 3.4 балла. При этом профильная пресса встретила игру хорошо – ее хвалят за достойный сюжет, графику и увлекательный мультиплеер.

Чем шокирует Call of Duty: Modern Warfare

Кампания Call of Duty полна эмоционально сложных моментов. Разработчики ранее не раз заявляли, что хотят показать «серую мораль» войны, где нет однозначно хороших и плохих людей.

Одна из главных героинь игры – Фара, ослеплена яростью к россиянам и считает их всех террористами. Главного антагониста игры, генерала Баркова, разработчики сравнивали с полковником Курцом из драмы «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы.

Российские войска в игре совершают шокирующие преступления. Обзорщики часто приводят в пример сцену, на которой россияне вешают людей с помощью строительного крана на городской площади.

РосСМИ обвинили авторов игры в манипуляции с помощью миссии «Дорога смерти». Так, русские войска там растреливают колонну военнопленных. В реальности подобный инцидент произошел в ходе войны в Персидском заливе в 1991 году, к нему были причастны американцы.

При этом, неоднозначные поступки совершают не только антагонисты, но и соратники игрока. Больше того, в MW впервые реализована возможность делать выбор морального характера - игра ставит игрока в ситуации, в которых он должен совершать спорные поступки.

В дополнение ко всему, релиз Call of Duty: Modern Warfare 25 октября совпал с днем трагедии в Забайкалье, где российский солдат застрелил восьмерых своих сослуживцев.

«Украинский след» Call of Duty: Modern Warfare

После выхода игры пользователи нашли в ее мультиплеерном режиме карту Downtown Donetsk характерной архитектурой и стадионом, похожим на «Донбасс-арену».

При этом ни в многопользовательском режиме, ни в одиночной кампании нет каких-либо прямых отсылок на реальный конфликт между украинскими войсками и боевиками «ЛНР-ДНР».