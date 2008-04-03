Ющенко приветствует приход на украинский рынок израильской корпорации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует приход на украинский рынок корпорации Arison Business Group.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал вчера на встрече с владелицей корпорации Arison Business Group Шери АРИСОН. Главный вопрос, который обсуждался во время встречи, - инвестиционная деятельность Arison Business Group в Украине.

В.ЮЩЕНКО отметил, что двусторонние договоренности, достигнутые во время государственного визита Президента Украины в Израиль в ноябре 2007 года, в частности, относительно развития инвестиционного сотрудничества, деловых связей между нашими странами находят практическую реализацию. В этом контексте он поприветствовал приход на украинский рынок корпорации Arison Business Group и выразил надежду на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

В частности, глава государства заметил, что существует много возможностей инвестировать в Украину в связи с проведением Чемпионата Евро-2012. Как отметил В.ЮЩЕНКО, речь идет о строительстве стадионов и других спортивных объектов, гостиниц и заведений питания, паркингов, реконструкции аэропортов и дорог. «Учреждение этих проектов будет происходить через «Единые инвестиционные окна», которые создаются во всех принимающих городах», - отметил Президент. Он пригласил корпорацию присоединиться к этому сотрудничеству.

Глава государства также выразил убеждение, что выход корпорации Arison Business Group на банковский рынок Украины создаст дополнительные возможности для реализации новых израильских инвестиционных проектов в Украине в разных отраслях. В частности, отметил Президент, Украина особенно заинтересована в сотрудничестве в сельскохозяйственном секторе.

Участие во встрече также взяли президент Arison Investmens Эфрад ПЕЛЕД и президент банка APOALIM Дан ДАНКНЕР.

* * * Корпорация Arison Business Group - одна из ведущих израильских холдинговых структур, к основным сферам деятельности которой относятся строительство, недвижимость и банковский бизнес. Среди основных активов холдинга такие мощные израильские структуры как крупнейший в стране коммерческий банк APOALIM и ведущая строительная корпорация Израиля Housing and Construction Holding Co. Новым перспективным направлением деятельности корпорации является компания Miya - Arison Water Initiative, которая претендует на передовые позиции в мировом масштабе в оптимизации систем муниципального водоснабжения.