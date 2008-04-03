Ющенко приветствует приход на украинский рынок израильской корпорации
Об этом он сказал владелице Arison Business Group
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует приход на украинский рынок корпорации Arison Business Group.
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал вчера на встрече с владелицей корпорации Arison Business Group Шери АРИСОН. Главный вопрос, который обсуждался во время встречи, - инвестиционная деятельность Arison Business Group в Украине.
В.ЮЩЕНКО отметил, что двусторонние договоренности, достигнутые во время государственного визита Президента Украины в Израиль в ноябре 2007 года, в частности, относительно развития инвестиционного сотрудничества, деловых связей между нашими странами находят практическую реализацию. В этом контексте он поприветствовал приход на украинский рынок корпорации Arison Business Group и выразил надежду на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
В частности, глава государства заметил, что существует много возможностей инвестировать в Украину в связи с проведением Чемпионата Евро-2012. Как отметил В.ЮЩЕНКО, речь идет о строительстве стадионов и других спортивных объектов, гостиниц и заведений питания, паркингов, реконструкции аэропортов и дорог. «Учреждение этих проектов будет происходить через «Единые инвестиционные окна», которые создаются во всех принимающих городах», - отметил Президент. Он пригласил корпорацию присоединиться к этому сотрудничеству.
Глава государства также выразил убеждение, что выход корпорации Arison Business Group на банковский рынок Украины создаст дополнительные возможности для реализации новых израильских инвестиционных проектов в Украине в разных отраслях. В частности, отметил Президент, Украина особенно заинтересована в сотрудничестве в сельскохозяйственном секторе.
Участие во встрече также взяли президент Arison Investmens Эфрад ПЕЛЕД и президент банка APOALIM Дан ДАНКНЕР.
* * * Корпорация Arison Business Group - одна из ведущих израильских холдинговых структур, к основным сферам деятельности которой относятся строительство, недвижимость и банковский бизнес. Среди основных активов холдинга такие мощные израильские структуры как крупнейший в стране коммерческий банк APOALIM и ведущая строительная корпорация Израиля Housing and Construction Holding Co. Новым перспективным направлением деятельности корпорации является компания Miya - Arison Water Initiative, которая претендует на передовые позиции в мировом масштабе в оптимизации систем муниципального водоснабжения.