Парламент должен поддержать студенческое самоуправление

Члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма единогласно поддержали законопроект “О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" (относительно вопросов студенческого самоуправления)”, внесенный народными депутатами Николаем ТОМЕНКО и Евгением СУСЛОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, накануне этот законопроект также поддержал Комитет ВР по вопросам науки и образования.

По словам Н.ТОМЕНКО, в этом проекте закона значительно усиливается легитимность и демократичность избрания органа студенческого самоуправления, которое осуществляется путем тайного голосования. Увеличиваются также полномочия студенческого самоуправления. В частности, предусматривается, что исключительно при согласии органа студенческого самоуправления в высшем учебном заведении принимается решение об отчислении студента, курсанта, аспиранта из вуза; перевод студента, курсанта, аспиранта, который учится по государственному заказу, на учебу по контракту; назначение заместителя декана (проректора), который отвечает за работу со студентами; поселение студента, курсанта, аспиранта в общежитие и выселение из общежития и тому подобное.

Также в проекте закона предусматривается, что не менее 75% общей численности состава Ученого совета вуза должны составлять научно-педагогические работники, и не менее 15% - выборные представители студентов, курсантов и аспирантов. Финансовой основой студенческого самоуправления являются средства в размере, определенном Ученым советом высшего учебного заведения, но не менее 1% бюджета соответствующего высшего учебного заведения.

„Такие изменения в законодательстве позволят сделать студентов полноправными участниками принятия решений в высших учебных заведениях и в то же время будут способствовать ответственности студентов за принятие решений в вузах”, - считает Н.ТОМЕНКО.