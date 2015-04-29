МИД призывает украинцев в Покхаре собраться возле отеля Lake View Resort для эвакуации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в 14: 00 по местному времени оттуда украинцев заберут автобусом в Катманду.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров безотлагательно организовать эвакуацию с территории Непала, где произошло мощное землетрясение, всех граждан Украины.

Читайте такжеВ Непале находится 191 украинец - МИДПо последним данным МИД, в Непале находятся 188 украинцев, из них 61 не выходит на связь.

28 апреля вечером премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что 29 апреля самолет Ил-76 будет готов к вылету для эвакуации украинских граждан из Непала.