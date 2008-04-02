Затулин о НАТО, изощренной украинизации и грубом нарушении статьи 6-й

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН считает, что подача Украиной заявки на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО грубо нарушает Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ЗАТУЛИН заявил в ходе круглого стола в режиме видеомоста Москва-Киев-Вашингтон на тему: «Расширение НАТО: угроза для России?».

«Вступление Украины в НАТО и подача заявки на ПДЧ - это грубое нарушение статьи 6 Договора о дружбе и сотрудничестве», - сказал К.ЗАТУЛИН, отметив, что если договор грубо нарушается, то неизбежно в России усиливаются голоса тех, кто говорит, что надо из этого договора выходить. Он выступает против того, чтобы такими действиями как вступление Украины в НАТО разрушались основы дружбы, сотрудничества, партнерства двух стран.

По его мнению, расширение НАТО делается для того, чтобы продвинуться ближе в восточном направлении.

К.ЗАТУЛИН также считает, что рассмотрение в НАТО вопроса о возможном присоединении Грузии и Украины к ПДЧ делается, исходя из желания «помочь сегодняшним режимам в Грузии и Украине, которые не очень хорошо справляются со своими обязанностями». По его мнению, Украина все время находится в политическом расколе. «Наверное, те, кто хотел бы стать политическими долгожителями, и сегодня выступают за членство Украины в НАТО, надеются, что под натовским зонтиком проще будет справиться с политическими оппонентами, в том числе с русскоязычным Востоком и Югом Украины, которые сегодня подвергаются изощренной и форсированной украинизации и дерусификации», - сказал он.

К.ЗАТУЛИН также считает, что руководство Грузии с помощью НАТО хочет вернуть Южную Осетию и Абхазию. «Мы бы очень не хотели, чтобы любая машина – демократическая или тоталитарная – оказалась нашим соседом, причем в тех исторических областях, которые были частью общего пространства, и где мы никогда не готовились в мирное время к строительству каких-то оборонительных рубежей», - добавил он.