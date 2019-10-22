Ужасы колонии на Днепропетровщине: больные заключенные умирают без медпомощи (фото)

Один из осужденных уже потерял палец из-за гангрены, а дальнейшее промедление с лечением может привести к потере всей конечности.

В Солонянской исправительной колонии №21 в Днепропетровской области грубо нарушается право осужденных на надлежащую медицинскую помощь.

Читайте такжеКак Зайцева проводит первый месяц в колонии: кровать у пожарного выхода, нож на цепи, овсянка с сосисками, вышивка крестиком и перспектива работы «кувалдщицей»К такому выводу пришли в секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека после мониторингового визита в учреждение.

«Установлено, что медицинскую помощь больные получают через решетку, что администрация учреждения объясняет необходимостью обеспечения личной безопасности медицинского персонала», – отмечается в сообщении.

Кроме того сообщается, что в одной из палат медицинского учреждения выявили осужденного, который требует немедленного оперативного вмешательства из-за некроза тканей ноги.

«Больной уже потерял один из пальцев, а другие – уже почернели. Послеоперационная рана не заживает в течение длительного времени и гноится. Из-за отсутствия у осужденного средств на проведение оперативного вмешательства, он, согласно объяснениям медицинского персонала, получает обезболивающие препараты и раз в три месяца обследуется в одной из больниц города Днепр. Вместе с тем, дальнейшее промедление с лечением может привести к потере всей конечности», – сообщили в офисе Уполномоченного по правам человека.

Другой осужденный, который две недели назад проглотил часть ложки, о чем уведомил администрацию учреждения, ни разу не был осмотрен врачом. Факт нанесения осужденным себе самоповреждения нигде документально не зафиксирован.

В помещении палаты для лиц с психическими расстройствами обнаружили больного активной формой туберкулеза, которого, несмотря на установленный диагноз, не направили в специализированную больницу.

Из-за постоянных перебоев с водоснабжением не соблюдаются санитарные требования, в том числе по обеспечению осужденных чистой питьевой водой. Также установлено, что осужденным ежедневно не добавляют 130 граммов хлеба, что составляет более 20% от дневной нормы.

На территории дисциплинарных помещений учреждения выявлен прогулочный дворик, шириной менее одного метра. Его не оборудовали скамейкой, гимнастической перекладиной и параллельными брусьями. Содержание в такой клетке можно расценивать как пытки.

«По результатам мониторингового визита в Министерство юстиции Украины будет направлен соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав осужденных и предоставлением практических рекомендаций по их устранению», – отмечается в сообщении.

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