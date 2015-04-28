Москаль распорядился запретить железнодорожное движение на оккупированную Луганщину (документ)

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

Согласно документу, с 1 мая движение на оккупированные территории через пункт пропуска "Лисичанск – Горское – Золотое – Первомайск" будет ограничено, а железнодорожное движение на участке "Сентяновка – Светланово" - запрещено.

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Как сообщал УНИАН, ранее Москаль заявил, что движение грузового транспорта и автобусов на оккупированные территории через единственный действующий на Луганщине пункт пропуска будет запрещено.