"Ложь и клевета": в "Азове" ответили конгрессменам США, требующим признать их террористами

В полку напомнили, что являются официальной структурой Нацгвардии и подчиняются исключительно Генштабу ВСУ и Министерству внутренних дел.

Приравнивая полк «Азов» к террористам, 40 членов Палаты Представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте.

Об этом говорится в заявлении «Азова» в качестве ответа на инициативу 40 конгрессменов признать их террористической организацией.

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«Руководство полка «Азов» заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность», – заявили в пресс-службе.

При этом в полку отметили, что являются официальной структурой Нацгвардии и подчиняются исключительно Генштабу ВСУ и Министерству внутренних дел.

«Причину же, которая якобы стала толчком к появлению подобных обращений в США, считаем полной чушью, ведь никаких доказательств причастности подразделения «Азов» к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не существовало в природе, и является банальной ложью и клеветой», – говорится в сообщении. В полку напомнили, что в США в 2015-2016 годах уже были подобные попытки очернить «Азов», но они были безуспешными.

Как сообщал УНИАН, Конгресс США требует признать полк «Азов» террористической организацией.

«Насильственные белые группы отвечают всем критериям Белого дома относительно включения в список иностранных террористических организаций, но почему-то они отказываются обозначать эти группы террористами, что препятствует возможности правоохранительных органов защищать нас», – написал Роуз.