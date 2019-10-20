Активиста Евромайдана Коломийца в российской колонии посетил украинский консул
Незаконно осужденного в РФ участника Евромайдана Андрея Коломийца в колонии Краснодарского Края РФ посетил украинский консул Тарас Малышевский.
Как сообщается на странице Крымской правозащитной группы в Facebook, визит состоялся 17 октября.
«По информации супруги украинца Галины Коломиец, консул поддержал Андрея морально, интересовался состоянием его здоровья», - говорится в сообщении.
Отмечается, что общение Коломийца с консулом, как обычно, проходило под камерами и в присутствии сотрудников колонии.
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Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года гражданина Украины Андрея Коломийца осудили в оккупированном Россией Крыму на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Его обвинили в покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения «Беркут» во время событий на Майдане в Киеве, а также в хранении наркотических средств. Украинец был задержан на территории Кабардино-Балкарии, а потом перевезен в Крым.
Правозащитники заявили, что дело полностью сфабриковано и политически мотивировано. Генпрокуратура Украины опровергла участие Коломийца в атаках на «Беркут».
После вынесения приговора он был этапирован в российскую исправительную колонию №14 в Краснодарском крае.