В Кременчуге взорвалась цистерна с топливом (фото)
09:10, 28 апреля 2015Общество
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27 апреля вечером в одном из ремонтных цехов Кременчуга произошел взрыв цистерны для перевозки нефтепродуктов вместимостью 38 кубических метров.
Взрыв цистерны повредил ремонтный цех / ГСЧС
Как сообщили в горуправлении ГСЧС, в результате взрыва пострадал электросварщик. Врачи поставили ему предварительный диагноз: разрыв барабанной перепонки правого уха, инородное тело в правом глазу. Его госпитализировали в 1-ю городскую больницу.
В результате взрыва повреждены цистерна (вырвало заднюю часть), полностью уничтожено остекление окон ремонтного цеха, разрушена часть стены, повреждены бетонные элементы здания.
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Причина взрыва устанавливается.
ГСЧС
ГСЧС
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