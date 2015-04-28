В Кременчуге взорвалась цистерна с топливом (фото)

Как сообщили в горуправлении ГСЧС, в результате взрыва пострадал электросварщик. Врачи поставили ему предварительный диагноз: разрыв барабанной перепонки правого уха, инородное тело в правом глазу. Его госпитализировали в 1-ю городскую больницу.

В результате взрыва повреждены цистерна (вырвало заднюю часть), полностью уничтожено остекление окон ремонтного цеха, разрушена часть стены, повреждены бетонные элементы здания.

Читайте такжеВ Киеве ночью горел торговый павильон «Владимирского» рынкаНа расположенной рядом парковочной площадке для автотранспорта взрывной волной и обломками бетона и стекла, повреждено лакокрасочное покрытие и остекление на 12 легковых авто.

Причина взрыва устанавливается.