Будут патрулировать круглосуточно: в Киев на День защитника Украины стянут 6 тысяч правоохранителей

Также предусмотрены дополнительные резервы.

В Киеве 14 октября, в День защитника Украины 6 тыс. сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии будут нести службу по обеспечению общественного порядка.

Как сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, об этом шла речь во время инструктивного совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового.

В частности, начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители получили заявки на проведение 14 октября пяти акций.

Читайте такжеВетераны АТО/ООС поставили Зеленскому условия и анонсировали новый марш

«Мы также предусмотрели дополнительные резервы для того, чтобы при необходимости влиять на оперативную обстановку. Ситуационный центр будет работать в круглосуточном режиме для мониторинга всех происшествий и оперативного реагирования», - заявил Корищенко.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что в целом в государстве на 14 октября запланировано около 300 мероприятий. В связи с этим правоохранители будут нести службу в усиленном режиме.

«Все полицейские будут четко проинструктированы о мерах по обеспечению порядка, поскольку безопасность граждан - это приоритет в нашей работе. Это праздник для нашего государства, он должен пройти без провокаций», - отметил Клименко.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, командующий Национальной гвардии Николай Балан отметил, что гвардейцы уже провели слаживание сил и средств с полицией.

«Мы планируем дополнительно задействовать 11 медицинских автомобилей и 30 мобильных санитарных помещений. Кроме того, согласовали с ГСЧС планы пожаротушения в случае чрезвычайных ситуаций. Конечно, на улицах будут патрулировать группы фиксации противоправных действий, группы мониторинга и группы психологической поддержки», - сказал Балан.

Он призвал граждан, которые придут на праздничные мероприятия, в случае чрезвычайных ситуаций обращаться к нацгвардейцев.

В свою очередь, заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий заявил, что все подразделения ГСЧС уже готовы к выполнению задач по назначению и рассчитали силы и средства на все мероприятия по Украине.

«Кроме пожарных расчетов, будут дежурить химическая лаборатория и пиротехнический расчет. В аэропорту «Жуляны» дежурит вертолет медицинского варианта», - отметил Мельчуцкий.

Как сообщал УНИАН, по случаю Дня защитника Украины, семьям погибших участников Революции достоинства и антитеррористической операции на Востоке страны будет оказана материальная помощь.