Правоохранители проводят обыски на Житомирском бронетанковом заводе
19:30, 02 октября 2019Общество
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Детали дела правоохранители обещают сообщить позже.
Обыски проходят в рамках уголовного производства / фото facebook.com/mvs.gov.ua
Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски на Житомирском бронетанковом заводе в поселке Новогуйвинское.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГБР.
Как отмечается в сообщении, на указанном предприятии сейчас проходят обыски в рамках уголовного производства.
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В пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины отметили, что «речь идет о серьезных нарушениях, поскольку это одно из стратегических предприятий государства».
Детали дела правоохранители обещают сообщить позже. Их не разглашают, учитывая тайну следствия.
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