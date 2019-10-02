Правоохранители проводят обыски на Житомирском бронетанковом заводе

Детали дела правоохранители обещают сообщить позже.

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски на Житомирском бронетанковом заводе в поселке Новогуйвинское.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГБР.

Как отмечается в сообщении, на указанном предприятии сейчас проходят обыски в рамках уголовного производства.

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В пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины отметили, что «речь идет о серьезных нарушениях, поскольку это одно из стратегических предприятий государства».

Детали дела правоохранители обещают сообщить позже. Их не разглашают, учитывая тайну следствия.