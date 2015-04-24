ГПУ: На Харьковщине в военном госпитале разворовывали гуманитарную помощь

В октябре 2014 года Благотворительная организация Всеукраинский Благотворительный Фонд «Єдина родина» в рамках проекта «Одень солдата - помоги ребятам» предоставила благотворительную помощь одному из мобильных госпиталей в виде медицинских препаратов, лекарств и другого имущества на общую сумму свыше 140 тыс. грн, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Военные госпиталя приняли помощь в октябре 2014 года, однако не учли ее, и присвоили 48 наименований медицинских средств и лекарств общим количеством более 1 800 единиц.

Расследование проводится следователями отдела специальной милиции Главного управления МВД Украины в Харьковской области.