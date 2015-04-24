В милиции говорят, что урегулировали драку перед входом в Дом кино, где проходит съезд адвокатов
Перед зданием, где проходит съезд, состоялся санкционированный пикет.
Об этом говорится в сообщении столичного управления милиции.
"В ходе митинга группа из 7 человек пыталась войти в помещение. Охрана их не впустила. Произошла потасовка. Правоохранители урегулировали ситуацию между конфликтующими сторонами", - сказано в сообщении.
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В МВД также сообщили, что пикет, который проходит под стенами Дома кино, где проходит съезд санкционирован. "Заявку на акцию общественная организация - инициатор пикета - подала заранее. Охрану общественного порядка на месте осуществляет столичная милиция", - сказано в сообщении МВД.
Ранее УНИАН сообщал, что неизвестные в военной форме не пропустили на съезд адвокатов нескольких кандидатов в члены Высшего совета юстиции. Часть кандидатов и делегатов съезда, которые не смогли попали на заседание, находятся на улице под дверью Дома кино. Происходит ли съезд, им неизвестно.