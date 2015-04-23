Суд в Харькове оставил под стражей российскую диверсантку "Терезу"

Апелляционный суд Харьковской области отказался отпустить на свободу задержанную по подозрению в терроризме гражданку России Ларису Чубарову, известную по прозвищу “Тереза”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня, 23 апреля, рассмотрев апелляционную жалобу защиты подозреваемого.

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Суд постановил оставить избранную Чубаровой 8 апреля Киевским районным судом Харькова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без возможности внесения залога.

Комментируя решение суда, представитель прокуратуры подчеркнул, что у следствия есть доказательства совершения Чубаровою ряда преступных действий, которые квалифицируются как посягательство на территориальную целостность и независимость Украины, незаконное хранение взрывчатых веществ.

Прокурор подчеркнул, что у следствия есть достаточно доказательств, что подозреваемая была активным участником террористической организации “ДНР”, что она входила в руководящий состав так называемого министерства госбезопасности «ДНР”.

Представитель гособвинения выразил удовлетворение принятым решением и подчеркнул, что ввиду того, что Чубаровой предъявлено обвинение по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность), закон не предусматривает иной меры пресечения, кроме содержания под стражей.

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В свою очередь Чубарова выразила убеждение, что уголовное дело против нее сфабриковано СБУ, потому что она является гражданкой России. Подозреваемая заметила, что ей неизвестно происхождение фотографий, на которых якобы она изображена с оружием.

Чубарова признала, что в Харькове была координатором медицинской службы Антимайдана.

По ее словам, в изоляторе временного содержания в Харькове к ней относились хорошо.