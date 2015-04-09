Суд Харькова арестовал на два месяца российскую диверсантку "Терезу"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, как говорится в сообщении, сотрудники Службы безопасности Украины осуществляют оперативное расследование "деятельности" гражданки РФ, сотрудницы так называемого министерства государственной безопасности "ДНР" по кличке "Тереза", которая координировала преступную деятельность диверсионных групп в Харьковском регионе.

8 апреля против "Терезы" были открыты уголовные производства по ст. 110 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и в тот же день решением Киевского районного суда Харькова в отношении нее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, проинформировали в пресс-центре.

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СБУ отмечает, что в отличие от "российского правосудия", предъявившее безосновательные обвинения Надежды Савченко, которую спецслужбы РФ выкрали с территории Украины, украинские правоохранители предоставили суду неопровержимые доказательства преступной деятельности "Терезы" в Украине.

Также отмечается, что "после обнародования СБУ фотографии террористки откликнулись новые свидетели ее злодеяний, которые она совершала на территории Донецкой области в отношении украинских военнослужащих и обычных граждан".

Как сообщал УНИАН, СБУ 7 апреля заявило о задержании в Харькове предполагаемого организатора взрывов в городе, в том числе подрыва стелы на проспекте Правды.

"Гражданка Российской Федерации, сотрудница так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" по кличке "Тереза" координировала преступную деятельность диверсионных групп в Харьковском регионе. Установлено, что в начале 2014 года она была активной участницей харьковского "антимайдана" и пророссийских протестных акций. Впоследствии присоединилась к террористам в Донецке, где была причислена к "министерству", которое под руководством российских спецслужб формирует диверсионные группы для совершения терактов в украинских городах. По заданию своего руководителя по прозвищу "Док" гражданка РФ прибыла в феврале в Харьков для сбора разведывательной информации и координации деятельности диверсионно-подрывных групп", - сообщили в СБУ.

По месту ее временного проживания обнаружено самодельное взрывное устройство, военное снаряжение, антиукраинскую символику.