Президент подписал закон об освобождении от военной службы студентов дневной формы обучения
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 277-VIII, которым освобождаются от военной службы по мобилизации в особый период студенты, аспиранты и докторанты дневной формы обучения.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Документом вносятся изменения в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и пункта 1 части восьмой статьи 26 Закона "О воинской повинности и военной службе".
Читайте такжеВесенний призыв в армию обойдется стране в 2 миллиона гривень
Согласно принятым изменениям, военнослужащие, которые являются студентами, аспирантами или докторантами дневной формы обучения и были призваны на военную службу по призыву при мобилизации на особый период, освобождаются от службы. Таким образом обеспечиваются равные условия реализации этими гражданами права на образование.
Одновременно в документе отмечается, что такие лица могут продолжать военную службу по собственному желанию.
Изменения вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования Закона.
Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в отношении военнослужащих, которые являются студентами или аспирантами дневной формы обучения» (№1175-1) согласно которому студенты, аспиранты и докторанты дневной формы могут по желанию освободиться от мобилизации.