Президент подписал закон об освобождении от военной службы студентов дневной формы обучения

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документом вносятся изменения в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и пункта 1 части восьмой статьи 26 Закона "О воинской повинности и военной службе".

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Согласно принятым изменениям, военнослужащие, которые являются студентами, аспирантами или докторантами дневной формы обучения и были призваны на военную службу по призыву при мобилизации на особый период, освобождаются от службы. Таким образом обеспечиваются равные условия реализации этими гражданами права на образование.

Одновременно в документе отмечается, что такие лица могут продолжать военную службу по собственному желанию.

Изменения вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования Закона.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в отношении военнослужащих, которые являются студентами или аспирантами дневной формы обучения» (№1175-1) согласно которому студенты, аспиранты и докторанты дневной формы могут по желанию освободиться от мобилизации.