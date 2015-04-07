Студенты, аспиранты и докторанты дневной формы могут по желанию освободиться от мобилизации - закон

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 245 народных депутатов из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом пункт 1 части восьмой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" дополняется абзацем четырнадцатым, согласно которому также с военной службы могут быть уволены военнослужащие, которые являются студентами или аспирантами дневной формы обучения и были призваны на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период, если они не изъявили желание продолжать военную службу.

Читайте такжеВ Нацгвардии уже уволены в запас 97% бойцов, которые подлежат демобилизации

Также Рада добавила норму, согласно которой докторанты дневной формы обучения также не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, в особый период, а докторанты, уже призванные, будут иметь право на освобождение от военной службы по собственному желанию.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования, депутат от "Народного фронта" Лилия Гриневич, которая является автором законопроекта, отметила, что такие лица могут по желанию продолжать военную службу.