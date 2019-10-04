Лишь 11% украинцев поддерживают легализацию игорного бизнеса без ограничений – опрос

27% опрошенных не против создания в стране специальных зон для игорного бизнеса.

Лишь 11% опрошенных граждан Украины считают, что игорный бизнес надо легализировать в Украине без каких-либо ограничений.

Читайте также"Украинский "Лас-Вегас" на Шацких озерах": экономист озвучил варианты легализации игорного бизнесаОб этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 27 по 30 сентября.

27% респондентов поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса, вместе с тем, 58% не поддерживают легализацию ни при каких условиях, а 4% - не смогли ответить.

Также почти половина опрошенных (48%) считают, что в Украине должны быть разрешены лотереи, четверть (24%) – ставки в букмекерских конторах и казино (при чем отношение к легализации казино улучшилось). Худшее отношение к легализации интернет-казино (12%), игровых автоматов (12%), игры в карты на деньги (11%).

Кроме того, 25% опрошенных считают себя азартными людьми. Зато большинство (73%) азартными себя не считают. Более азартными являются мужчины, молодежь, люди с более высокими доходами.

Социологи отмечают, что за последние два года количество респондентов, считающих себя азартными, не изменилась, в то же время отношение к азартным играм в Украине ухудшилось.

Так, 28% опрошенных положительно относятся к азартным играм, которые не предполагают денежных ставок или выигрышей (в 2017 году таких было 46%). Две трети – относятся негативно (в 2017 году – 49%).

Лишь 10% положительно относятся к азартным играм на деньги, тогда как 85% – негативно. Более лояльное отношение среди азартных людей, прежде всего это касается мужчин младшего и среднего возраста, среди которых позитивное отношение к азартным играм на деньги (16%) почти втрое превышает аналогичный показатель среди женщин (6%).

Читайте такжеКак Украине построить свой Лас-ВегасТакже большинство опрошенных (84%) не играли лично в какие-либо азартные игры на деньги за последние пять лет, в то же время 3% опрошенных играли часто, 9% – несколько раз, 3% – один раз.

Социологи отмечают, что за последние два года количество респондентов, которые играли в игры на деньги, почти не изменилось.

Так, почти половина азартных людей играли хотя бы один раз в азартные игры на деньги в течение последних пяти лет, обычно, это мужчины среднего и младшего возраста с относительно высоким уровнем доходов.

При этом чаще всего они играли в лотереи (31%) и делали ставки в букмекерских конторах (29%). Четверть играли на автоматах, столько же – в карты на деньги, каждый шестой – в интернет-казино, каждый десятый – в казино.

Среди людей, которые не играли в азартные игры, наиболее распространенным является утверждение, что деньги нужно зарабатывать, а не выигрывать (48%), треть – не верит организаторам таких игр.

Во время проведения исследования было опрошено население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, в начале августа президент Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать азартные игры в Украине, в частности, разрешить работу казино в пятизвездочных гостиницах.

29 сентября Кабинет министров одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.