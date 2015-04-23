В Минкульте еще не решили, в каком городе Украины обустроить музей тоталитаризма

Рабочая группа по вопросам создания музея тоталитаризма будет образована Министерством культуры на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр, министр культуры Вячеслав Кириленко во время брифинга после совещания по обсуждению различных концепций музея тоталитаризма и возможных мест его обустройства.

“Рабочая группа по созданию музея истории тоталитаризма (советской оккупации), потому что название окончательно еще не согласовано, будет создана Министерством культуры на этой неделе. Вместе с тем, мы ждем подписания законов, после того будет поручение премьер-министра и мы будем создавать большой межведомственный очень широкий оргкомитет с участием общественности по наработке идеи создания музея советской оккупации”, - сказал Кириленко.

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Что касается места расположения музея, по словам Кириленко, то этот вопрос еще будет решаться.

“Место (расположение музея) будет такое, какое удастся найти. Первая идея - это в городе Киеве, вторая идея - за городом. В любом случае надо понимать, что какой-то музей будет иметь центральный характер, а какие-то музеи будут расположены в областях. Потому что, к сожалению, коммунистическая эпоха в Украине продолжалась довольно долго и все идолы ленинско-сталинские на территории нашей страны разбросаны и еще даже очень многие стоят на постаментах. Поэтому, я так думаю, что не только для центрального киевского музея экспонатов хватит, но и для областных и даже районных”, - сказал вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики".