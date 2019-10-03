Владельцу телеканалов "112 Украина" и NewsOne сообщили о подозрении в терроризме
Владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Тарас Козак заявил, что ему сообщили о подозрении в финансировании терроризма.
Об этом он сказал в эфире 112 Украина, передает "Главред".
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Козак подчеркнул, что ему также предъявили подозрение в легализации незаконных средств.
"Меня сегодня допрашивали по трем статьям. Одна статья – терроризм, вторая статья – финансирование терроризма и третья статья – легализация средств, полученных преступным путем", - рассказал Козак.
Он добавил, что во время допроса следователи также интересовались ситуаций вокруг организации телемоста с РФ.
Как сообщал УНИАН, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение лишить телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.
Напомним, 16 сентября Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу «112 Украина» в удовлетворении апелляции, таким образом сняв запрет Нацсовета продлевать или аннулировать лицензию телеканала.