Борьба за лицензию: суд отказал "112 Украина" в удовлетворении апелляции

Телеканал считает, что указание лишить его лицензии поступило из Офиса президента, а сам процесс запустил Петр Порошенко.

Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу «112 Украина» в удовлетворении апелляции, таким образом сняв запрет Нацсовета продлевать или аннулировать лицензию телеканала.

Об этом говорится в сообщении 112-го.

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В свою очередь, юрист телеканала Василий Сметана заявил, что «112 Украина» и в дальнейшем будет использовать «все средства защиты, предусмотренные законом», хоть Нацсовет после судебного решения «скорее всего откажет «112 Украина» в продлении лицензии».

В то же время телеканал утверждает, что судьи, которые рассматривали дело, связанные с Офисом президента.

«Результатом прямого давления на судей со стороны Офиса президента Украины может стать прекращение цифрового вещания телеканала "112 Украина", вслед за которым наступит прекращение спутникового вещания и исчезновения канала из кабельных сетей. Процесс лишения телеканала лицензий на вещание было запущено предыдущим президентом Петром Порошенко», – заявили в 112-ом.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, где рассматривалась возможность лишения лицензии канала NewsOne, возник скандал между народными депутатами Украины.