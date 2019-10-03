Украина заняла 43 место в рейтинге самых сильных паспортов мира
Украина заняла 43-е место в глобальном рейтинге силы паспортов Henley Passport Index 2019, который определяет паспорта с наибольшими возможностями.
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Украина опустилась в рейтинге с 41-го места в 2018 году. Граждане с украинским паспортом могут путешествовать в 126 стран без оформления визы, пишет The Village.
На последнем месте в рейтинге – Афганистан. Граждане страны могут передвигаться без виз в 25 стран мира. В конце рейтинга также Ирак, Сирия, Сомали, Пакистан и Йемен.
Сильнейшие паспорта 2019 года:
Япония – 190 безвизовых стран
Сингапур – 190
Южная Корея – 188
Германия – 188
Финляндия – 188
Дания – 187
Италия – 187
Люксембург – 187
Франция – 186
Швеция – 186
Испания – 186
Австрия – 185
Нидерланды – 185
Португалия – 185
Henley Passport Index базируется на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает крупнейшую базу данных о путешествиях в мире.
Рейтинг классифицирует паспорта стран по принципу свободы передвижения их граждан: они могут посещать другие страны без визы.