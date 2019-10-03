Украина заняла 43 место в рейтинге самых сильных паспортов мира

На последнем месте в рейтинге – Афганистан.

Украина заняла 43-е место в глобальном рейтинге силы паспортов Henley Passport Index 2019, который определяет паспорта с наибольшими возможностями.

Читайте такжеБиометрический паспорт ребенку можно оформить с самого рождения - ГМС

Украина опустилась в рейтинге с 41-го места в 2018 году. Граждане с украинским паспортом могут путешествовать в 126 стран без оформления визы, пишет The Village.

На последнем месте в рейтинге – Афганистан. Граждане страны могут передвигаться без виз в 25 стран мира. В конце рейтинга также Ирак, Сирия, Сомали, Пакистан и Йемен.

Сильнейшие паспорта 2019 года:

Япония – 190 безвизовых стран

Сингапур – 190

Южная Корея – 188

Германия – 188

Финляндия – 188

Дания – 187

Италия – 187

Люксембург – 187

Франция – 186

Швеция – 186

Испания – 186

Австрия – 185

Нидерланды – 185

Португалия – 185

Henley Passport Index базируется на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает крупнейшую базу данных о путешествиях в мире.

Рейтинг классифицирует паспорта стран по принципу свободы передвижения их граждан: они могут посещать другие страны без визы.