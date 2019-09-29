«Вечерний м***звон»: Борис Гребенщиков спел песню о пропагандистах (видео, 18+)
13:37, 29 сентября 2019Кино и музыка
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Песня посвящена собирательному образу телепропагандиста - «подлинного труженика наших времен».
Борис Гребенщиков раскритиновал роспропагандистов в новой песне / Скриншот - Youtube
Фронтмен российской группы «Аквариум» Борис Гребенщиков записал песню, посвященную российской пропаганде.
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Новое видео музыканта опубликовано на его Youtube-канале. Текст песни посвящен собирательному образу телевизионного пропагандиста, которого автор называет «подлинным тружеником наших времен»:
«Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.
У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос!
Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,
И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг».
Текст также содержит ненормативную лексику.
Напомним, в 2017 году песня Гребенщикова о "расшатанных скрепах" россиян взорвала сеть.
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