Завершено расследование в отношении подозреваемых в совершении теракта в Харькове 22 февраля
В Харькове завершено расследование и передан в суд обвинительный акт в отношении троих мужчин, которые подозреваются в совершении теракта 22 февраля возле Дворца спорта.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на процессуального руководителя по уголовному производству Владимира Лымаря, обвинительный акт утвержден и направлен во Фрунзенский районный суд Харькова сегодня, 22 апреля.
По его словам, управление СБУ в Харьковской области провело досудебное расследование в полном объеме. "На этой неделе завершено исполнение ст. 290 УПК по открытию материалов дела сторонам производства. И сторона обвинения, и сторона потерпевших ознакомлены с 16 томами материалов дела", - сказал Владимир Лымарь.
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Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле Дворца спорта проходил митинг Достоинства, посвященный памяти Героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО. После того как колонна активистов Евромайдана двинулась от Дворца спорта в сторону Московского проспекта, произошел взрыв. Во время теракта два человека погибли на месте трагедии, а 11 пострадали. Позже двое раненых - 15-летний подросток и 18-летний юноша - скончались от травм в больнице скорой и неотложной помощи.
26 февраля силовики задержали организаторов и исполнителей теракта.