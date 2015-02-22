Советник Авакова рассказал, кто стоит за терактами в Харькове

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел, народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

По его словам, об этом свидетельствуют данные экспертов по анализу остатков взрывного устройства.

«Именно такой тип взрывателя и блок управления был использован в других терактах, ответственность за которые брала на себя группа подонков именующих себя „Харьковские партизаны“», — написал нардеп.

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Геращенко сообщил, что ранее один из лидеров этой группы Филип Экозьянц неоднократно заявлял о подготовке терактов, их проведении и результатах, «отчитываясь таким образом перед заказчиком в Кремле». Он также отметил, что в своих обращениях Экозьянц подчеркивал, что его группа осуществляет теракты без человеческих жертв.

«Однако это была лишь лицемерная ложь. Сначала был взрыв у Московского районного суда в результате которого были ранены больше десятка харьковских патриотов, а сегодня погибли двое и 11 человек тяжело ранены», — заявил Геращенко.

«Уйти от ответственности группе „Харьковские террористы“ не удастся!», — написал Геращенко в ответ на заявление Экозьянца о том, что группа не причастна к воскресному теракту в Харькове.

Нардеп уверен, что это заявление сделано с целью сбить с толку следствие.

Напомним, в результате теракта в Харькове погибли два человека, а 11 - получили ранения.

В Харькове введен высший уровень террористической угрозы и начато проведение антитеррористической операции.