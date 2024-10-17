Командование Сил ТРО направило запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть обнародованную в СМИ информацию.

Командование Сил территориальной обороны проверит информацию о возможной причастности нового командира 107-го батальона ТРО Сергея Салаватова к незаконным вооруженным формированиям "Л/ДНР".

Такое заявление было сделано в ответ на запрос издания Hromadske. Отмечается, что в командовании Сил территориальной обороны ВС Украины отсутствует информация о причастности вышеупомянутого военнослужащего к так называемым "Л/ДНР".

"В то же время мы направили запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть обнародованную в СМИ информацию. Учитывая информацию, опубликованную в социальных сетях 16 октября 2024 года, Командованием Сил ТрО назначена служебная проверка. На время проведения служебной проверки Сергей Салаватов будет отстранен от исполнения обязанностей по должности", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что по результатам этой проверки будет принято соответствующее решение.

Скандал вокруг нового командира 107-го батальона ТРО

На днях журналисты издания Hromadske опубликовали расследование, в котором утверждают, что новый командир 107-го батальона ТРО Сергей Салаватов ранее имел связи с незаконным формированием "ДНР". Авторы добавили несколько скриншотов его восстановленных постов из социальных сетей.

Сам Салаватов рассказал журналистам, что в 2014-м политика его не интересовала, а пророссийские сообщения с его страницы репостила бывшая жена.

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