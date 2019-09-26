В Украине могут провести электронную перепись населения, объединив все госреестры физлиц

Министр Кабмина Дубилет считает, что обьединить существующие реестры физлиц будет выгоднее, чем проводить классическую перепись населения.

В Украине могут провести электронную перепись населения, объединив все государственные реестры с данными об украинцах в один.

Об этом во время выступления на конференции "Антикоррупционная повестка дня для правительства и общественности" заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Сейчас в Украине говорят, что возможно настало время провести перепись населения. Недавно коллеги из Госстата принесли мне бюджет этого проекта - на сегодня он составит 5 млрд грн. Смотря на этот бюджет и на все эти реестры, я понимаю, что намного эффективней и проще сделать так называемую электронную перепись населения, просто путем объединения всех этих реестров", - сказал он.

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По словам Дубилета, такая базовая вещь, как реестр физлиц, в Украине разделена на несколько разных баз данных.

"Сейчас на любую вещь есть отдельный реестр, отдельный владелец и отдельный сервер. Одна из вещей, которую мы хотим сделать как можно быстрее - объединить все эти реестры", - сказал он.

Также Дубилет добавил, что в Украине достаточно компьютерных ресурсов, что позволит не тратить на перепись населения слишком большой бюджет.

Ранее УНИАН сообщал, что Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в двух районах Украины.