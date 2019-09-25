Детские мечты Руслана Сеничкина, Егора Гордеева и других звезд полетят во Вселенную

Впервые в мировой истории на планете Земля более 100 000 рисунков детских мечтаний будут закодированы в сигнал и отправлены в космос.

Уже в эту субботу, 28 сентября, в 20:00 на главной улице Киева по адресу Крещатик, 36 во время Kyiv Lights Festival в небо взлетит световой Промінь Мрій. Это будет художественная визуализация космического события. Золочев - Киев - Вселенная - планета TRAPPISTA-1.

Впервые в мировой истории на планете Земля более 100 000 рисунков детских мечтаний будут закодированы в сигнал и отправлены в космос. Событие, о котором будут говорить миллионы людей, состоится на мощной космической станции, которая находится в Золочеве Львовской области.

В течение года ведущие популярного утреннего шоу Сніданок з 1+1 Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Руслан Сеничкин, а также ведущие Сніданок.Вихідний - Александр Попов и Валентина Хамайко - участвовали в проекте #моядитячамрія от проекта Здійсни мрію, и рисовали свои детские мечты. Отметим, что куратором проекта является Лидия Таран.

Руслан Сеничкин, который мечтал стать водителем троллейбуса, нарисовал себя за рулем общественного транспорта, а Неля Шовкопляс, волонтер проекта Здійсни мрію, хотела полетать на воздушном шаре, ее со-ведущий Егор Гордеева в детстве мечтал стать капитаном корабля и плавать по морям и океанам.

«Есть такой замечательный проект, называется Здійсни мрію, и есть челлендж #моядитячамрія. Я с удовольствием принял в нем участие. На рисунке я изобразил свою детскую мечту - яхту, небольшую лодку, на которой я иду-иду далеко за горизонт, открываю новые миры. Эта мечта начала сбываться уже в детстве, я о ней не забыл и продолжаю идти к ней. Очень важно помнить о своих детских мечтах, потому что они вдохновляют, дают крылья, новую жизнь. Я хочу поддержать всех-всех, чтобы не боялись мечтать, не боялись вспоминать свои детские мечты», - рассказал Егор Гордеев.

Ведущая Сніданок.Вихідний Валентина Хамайко в детстве хотела стать гимнасткой, а сейчас ее мечту в жизнь воплощает младшая дочь Мирослава, которая профессионально занимается этим видом спорта, а коллега Валентины - Александр Попов - мечтал стать известным футболистом.

«Моя детская мечта. Мне очень хотелось заниматься гимнастикой, но не судьба. Я все же верю, что мечты позже реализуются. Пусть гимнастикой занимаюсь не я, а сейчас моя дочка, а я радуюсь и хожу на ее тренировки, и надеюсь, что когда-то буду ходить на ее прекрасные выступления. Хочу, чтобы все мечтали, потому что это прекрасно, и из этих идей рождается нечто прекрасное и новое. Мечтайте и спрашивайте о мечтах у своих детей. Пусть их фантазия будет безграничной, а крылья будут такими большими, чтобы до небес их мечты и мысли доносились», - поделилась Валентина Хамайко.

Кроме ведущих Сніданка свои детские мечты также рисовали многие певцы - MONATIK, DZIDZIO, Сергей Бабкин.

Молодой исполнитель NIKITA LOMAKIN в детстве мечтал сидеть на месяце и на удочку ловить свои мечты, а потом их осуществлять одну за другой.

Телеведущая спортивной программы Профутбол на канале 2+2, куратор спортивных мечтаний проекта Здійсни мрію Александра Лобода в детстве мечтала стать балериной, а сейчас мечтает принять участие в проекте Танцы со звездами.

Популярная певица и видеоблогерка Jerry Heil всем мечтателям посвятила замечательную композицию, которая наполнена такими искренними чувствами и детскими воспоминаниями, от которых мурашки бегают по коже - о мечтах, а тем более даже назвала песню #Моядитячамрія. Премьера видео состоялась 25 сентября во время прямого эфира Сніданок з 1+1.

Все эти мечты и мечты еще многих звезд украинского шоу бизнеса, а также мечты детей полетят к звездам, в космос со скоростью почти 3 миллиона метров в секунду, и преодолеют расстояние около 400 триллионов километров. Ученые говорят о вероятности ответа на сигнал мечты от внеземных цивилизаций нашей Галактики.

Отметим, что Космическое агентство Украины создало специальную программу для преобразования мечты в пиксели и их отправки, а также провела тестирование оборудования.

Все, кто 28 сентября придут на Крещатик, 36, смогут на свои телефоны загрузить специальное бесплатное приложение Promin Mriy. И таким образом приобщиться к историческому событию - включить дополненную реальность, чтобы наблюдать, как оживают рисунки мечтаний. Все, кто загрузит это приложение, смогут прикоснуться к мечте через свой смартфон, сделать фото и видео.

Кроме этого специально к этому мероприятию была создана уникальная маска в Instagram – Промінь мрій 28.09, планеты и пролетающего луча.