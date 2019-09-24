Как не стать "жертвой" собственной квартиры: журналисты назвали главные аферы застройщиков (видео)
Застройщики на пару с властью ежедневно создают новые схемы и теперь даже имея официальные документы и разрешения от чиновников научились забирать у вас все деньги и не нести никакой ответственности, главное, чтобы люди клюнули. Журналисты программы "Гроши" собрали топ новых афер от застройщиков, чтобы вы не стали их следующей жертвой.
В одном лишь Киеве около 70-ти проблемных недостроев, говорят журналисты.
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"30% жилья нельзя покупать ни при каких условиях", - говорит консультант по недвижимости Иван Кудояр.
Обманная схема №1.
Застройщик затягивает строительство, а деньги не возвращает.
Схема №2.
Неправильное подключение коммуникаций. Из-за этого дом нельзя ввести в эксплуатацию, а значит и оформить право собственности.
Схема №3.
Застройщик просто исчезает с деньгами.
Схема №4
Отказ выдавать оплаченную квартиру.
Исходя из этого, эксперты по недвижимости советуют не вкладываться в незавершенные строительства.
Подробнее смотрите в сюжете программы "Гроши".