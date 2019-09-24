Как не стать "жертвой" собственной квартиры: журналисты назвали главные аферы застройщиков (видео)

В одном лишь Киеве около 70-ти проблемных недостроев, говорят журналисты.

Застройщики на пару с властью ежедневно создают новые схемы и теперь даже имея официальные документы и разрешения от чиновников научились забирать у вас все деньги и не нести никакой ответственности, главное, чтобы люди клюнули. Журналисты программы "Гроши" собрали топ новых афер от застройщиков, чтобы вы не стали их следующей жертвой.

В одном лишь Киеве около 70-ти проблемных недостроев, говорят журналисты.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал рост цен на жилье в Украине до конца года

"30% жилья нельзя покупать ни при каких условиях", - говорит консультант по недвижимости Иван Кудояр.

Обманная схема №1.

Застройщик затягивает строительство, а деньги не возвращает.

Схема №2.

Неправильное подключение коммуникаций. Из-за этого дом нельзя ввести в эксплуатацию, а значит и оформить право собственности.

Схема №3.

Застройщик просто исчезает с деньгами.

Схема №4

Отказ выдавать оплаченную квартиру.

Исходя из этого, эксперты по недвижимости советуют не вкладываться в незавершенные строительства.

Подробнее смотрите в сюжете программы "Гроши".