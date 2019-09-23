У Зеленского думают над созданием Фонда по восстановлению Донбасса

Команда президента, в частности, обсуждает идею появления в регионе филиала Международного арбитража

На международном инвестиционном форуме в Мариуполе будет обсуждаться идея создания Фонда по восстановлению Донбасса.

Об этом сообщил помощник президента Андрей Ермак в интервью LB.ua

Ермак убеждает, что рабочая группа по Фонду восстановления Донбасса уже есть – ее возглавит премьер-министр Алексей Гончарук.

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По его словам, команда главы государства «серьезно готовится», «подключена даже Академия наук».

«Некоторые проекты звучат очень революционно. Думаю, они вызовут большой интерес у потенциальных инвесторов», – пообещал Ермак.

Помощник Зеленского уточнил, что обсуждают идею появления в регионе филиала Международного арбитража и проведения спортивных мероприятий.

«Какие-то нестандартные вещи, которые раньше все организовывали в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, мы хотим перенести в тот регион», – сказал Ермак.

В этом же разговоре Ермак заявлял, что считает правильным, чтобы выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей прошли одновременно с местными выборами на всей территории Украины.