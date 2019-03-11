На оккупированном Донбассе появились «оппозиционные каналы» в Telegram

Судя по сообщениям в этих каналах, спустя пять лет по ту сторону началось «прозрение».

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей появились «оппозиционные каналы» в Telegram.

Об этом сообщается на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Спустя почти пять лет войны обманутые жители Донбасса стали объединяться в сообщества, чтобы рассказать о «воровском беспределе», «бездействии «народных правоохранительных органов» и «продажности властей «ДНР» и «ЛНР». Один из самых популярных каналов в соцсети называется «Двойное дно»: там почти 3 тыс. подписчиков, новости про так называемые «республики» обновляются ежедневно", - говорится в сообщении.

Последние несколько дней в паблике обсуждают, например, историю, которая произошла еще в 2016 году.

"Тогда в центре Донецка «служители «ДНР» расстреляли автомобиль местного жителя, любителя «русского мира» Максима Лозина. Одна из пуль прошла прошила мужчине голову, он чудом выжил и получил инвалидность. Естественно, призрачные «органы правосудия» не нашли ни причин расстрела, ни тех, кто стрелял по автомобилю. Теперь мужчина, выбравший жизнь в «ДНР», сетует на судьбу и публикует фотографии 18+ себя после расстрела", - говорится в посте фонда.

Также сообщается, что спустя пять лет началось по ту сторону «прозрение» и в плане коррупции. Так, «молодая «республика» ведет борьбу с Сергеем Кулаковым – так называемым «главой» Андреевской поселковой администрации.

«Он, - пишут в паблике, - распродал все имущество сельского совета, здание колхозной столовой, в которой сейчас находится элитный банный комплекс, куда любил приезжать Захарченко (экс-министр внутренних дел, соратник Януковича. – Ред.), а сейчас каждый выходные приезжает Иван Приходько («мэр» оккупированной Горловки. – Ред.). Ставок продал и все, что можно было вывести из фонда земель сельского совета. За время руководства купил участок земли около 0,70 га в Поповке в Крыму, на котором за время войны вырос трехэтажный мини-отель на 9 номеров люкс».

Также «прозревшие жители «республики» пишут, что глава поселковой администрации «отжимает» землю у пенсионеров и людей с инвалидностью. Кулакова обвиняют в разворовывании «народных денег», которые он потратил, в частности, на личный современный катер.