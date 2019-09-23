NOVUS открыл в ТЦ Sky Mall новый супермаркет и расширил свою сеть в Киеве до 28 магазинов

По словам гендиректора сети Петкевича, в объект вложено 161 миллион гривень и создано 300 рабочих мест.

Продовольственная сеть NOVUS открыла в столичном торговом центре Sky Mall новый супермаркет и расширила свою сеть в Киеве до 28 магазинов, а в Киевской области это уже 36 объект сети. Как сообщил на церемонии открытия генеральный директор NOVUS Марк Петкевич, в этом магазине представлен наибольший ассортимент товаров среди всей сети.

«Нашей целью было предоставить все в одном месте, все, за чем пришел наш покупатель – и это главный наш приоритет. Этот магазин NOVUS самый большой по количеству товаров для нашей сети. Мы рады, что нашим покупателям можем предложить более 50000 наименований продукции, 5000 из которых товары собственного импорта, 1000 товаров собственных торговых марок, 1200 позиций вина из 20 стран мира», - сказал он.

По словам гендиректора, общая площадь нового супермаркета составляет 12 000 кв. м, из которых 6300 кв. м использовано для торгового зала. Кроме обычных касс, для удобства совершения покупок в супермаркете установлены терминалы самообслуживания, которые сеть NOVUS внедряет уже с 2017 года.

Фуд-корт супермаркета реализован в новом формате. Современный и максимально продуманный дизайн интерьера кафе The Lunch и пивбара The Bar приятно удивят посетителей. Они способны вместить 150 гостей, а в оформлении интерьера использовано натуральное дерево, камень и живые растения. В меню кафе представлены бургеры, блинчики, кофе и пицца, приготовленные в традиционной итальянской печи, расположенной непосредственно в магазине.

Петкевич также рассказал, какой объем инвестиций понадобился для открытия магазина и сколько сотрудников в нем будет работать.

«Мы вложили в этот объект 161 миллион гривень. Мы создали 300 рабочих мест в этом магазине, а всего нашего персонала уже почти 5000 человек», - добавил он.

Также он отметил, что в супермаркете установлено новое торговое оборудование для выпечки хлеба, который компания выпекает сама. Помимо того, в супермаркете установлена специальная холодильная камера для сыра и хамона, а также шкафы для сухого вызревания мяса, где гости смогут купить идеальное мясо для стейков.