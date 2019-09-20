Защита обжалует арест "подрывника" моста Метро в Киеве

В настоящее время неизвестно, будет ли внесен залог за Алексея Белько.

Адвокат бывшего военного Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, будет подавать апелляцию на решение суда о мере пресечения его подзащитного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Сергей Полищук заявил после объявления Днепровским районным судом решение по избранию меры пресечения Белько в виде ареста на 60 дней с альтернативой внесения залога в 288 тысяч гривень.

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Защитник отметил, что в настоящее время неизвестно, будет ли вноситься залог за Белько и кто его внесет. Однако подчеркнул, что решением суда он не доволен, поскольку надеялся на то, что его клиента возьмут на поруки, а поэтому будет подавать апелляцию на это решение.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту Метро через Днепр мужчина угрожает оружием и высказывает намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы как подготовку к теракту.

Около 19.40 мужчину задержали, при нем не нашли взрывчатки. При задержании мужчина сопротивления не оказывал, поэтому стражи порядка огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция сняла с Белько подозрение в терроризме. Ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296) и ложное сообщение о заминировании (ч. 2 ст. 259) Уголовного кодекса.

Задержанный рассказал полиции о проблемах в личной жизни, отсутствии работы и денег.