Принятие закона об отмене адвокатской монополии противоречит конституционным гарантиям защиты прав человека - глава НААУ

Глава Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Лидия Изовитова заявляет, что отмена конституционных положений об исключительном прав адвокатов на представительство в судах является нарушением статей Основного закона, которые запрещают сужение объема прав и свобод граждан.

Об этом Изовитова заявила во время совещания с руководителями региональных советов адвокатов и КДКА, которое проходит в эти дни в Одессе, сообщают "Украинские новости".

Лидия Изовитова сообщила, что в Совет адвокатов Украины направлено письмо от судьи-докладчика Конституционного суда по законопроекту #1013 "Об отмене адвокатской монополии".

Законопроект отправлен парламентом в Конституционный суд и предусматривает исключительное право адвокатов на представительство в судах по уголовным производствах, отменяя другие случаи, предусмотренные действующими конституционными нормами.

Изовитова напомнила, что НААУ направила в Комитет Верховной Рады по правовой политике обращение, в котором отметила, что законопроект 1013 непосредственно затрагивает интересы адвокатуры. Следовательно, по международным стандартам, НААУ как единственная профессиональная организация адвокатуры должна быть стороной консультаций при обсуждении такого законопроекта.

"Мы просили Комитет отложить рассмотрение этого вопроса, провести обсуждение законопроекта с НААУ и только потом высказывать позицию (в заключении Комитета к законопроекту). Кроме того, нас не послушали и обидно было то, что на заседании комитета 9 сентября 11 адвокатов, являющихся членами этого комитета, в том числе член совета адвокатов Одесской области Костин, бывший член РАУ Божик проголосовали за отмену монополии ", - сказала Лидия Изовитова.

Председатель НААУ также напомнила, что соответствующие обращения были направлены Президенту Украины и в Верховную Раду. В них подчеркивается, что законопроект 1013 должен быть обсужден с адвокатурой и не может приниматься в обход такой процедуры.

Кроме того, по ее словам, важно, чтобы заключение по этому законопроекту предоставила и Венецианская комиссия.

Изовитова отметила, что в 2015 году эта комиссия одобрила конституционные изменения, которые предусматривали введение исключительного права адвокатов на представительство в судах.

"Для нас важно, чтобы Венецианская комиссия, которая делала вывод о целесообразности исключительного права на представительство, высказались. Потому что нельзя в 2015 году сказать одно, а в 2019 - другое ", - сказала председатель НААУ.

Она также сообщила, что НААУ обратилась к субъектам обращения в Венецианскую комиссию с письмом о необходимости направления законопроекта 1013 на европейскую экспертизу.

Кроме того, изменения в Конституцию требуют заключения Конституционного суда. В НААУ поступило письмо судьи-докладчика КСУ с просьбой высказаться по законопроекту в разрезе статей 157 и 158 Конституции Украины. НААУ должна предоставить свою позицию до 4 октября.

"Мы выразим свою позицию в разрезе раздела второго Конституции о правах, свободах и обязанностях гражданина, и статьи 159, где написано, что каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь", - сказала председатель НААУ.

При этом она акцентировала внимание на том, что Основным законом, профессиональную юридическую помощь оказывает именно адвокатура и она действует как единственный профессиональный институт защиты в государстве.

"Речь идет о безусловном сужении прав граждан на защиту, и в таком случае действует статья 157, которая говорит, что это незаконно", - констатировала Председатель НААУ.

Напомним, позиция НААУ по законопроекту 1013 заключается в том, что законопроект ставит под угрозу выполнение Украиной международных обязательств, которые она взяла на себя, приняв статью 131-2 Конституции Украины.

Внесение изменений в Основной Закон в 2016 году относительно исключительного права адвокатов на представительство в судах было осуществлено в полном соответствии с европейскими демократическими практиками.