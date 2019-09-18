За ремонтом моста в Станице Луганской можно наблюдать онлайн (видео)

Под разрушенной частью моста начали планирование грунта, завезено 19 плит для устройства фундамента.

На видеохостинге YouTube запустили онлайн-трансляцию восстановления моста в поселке Станица Луганская на Луганщине.

Читайте такжеВ сети показали фото из оккупированного Дебальцево с нарисованным флагом УкраиныПо информации Луганской областной государственной администрации (ОГА), накануне на место доставили необходимую технику.

«После обследования территории пиротехниками, работники «Укртрансмоста» под разрушенной частью моста начали планировку грунта с помощью экскаватора. Завезено 19 плит для устройства фундамента. Сотрудники ГСЧС продолжили работы по срезанию деревьев и кустарников на левой обочине дороги. Кроме этого, пиротехническое подразделение ГСЧС проводило работы по очистке местности возле дороги от взрывоопасных предметов», – говорится в последнем сообщении ОГА по проведению работ возле разрушенного моста.

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня.

Читайте такжеМост в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября - Офис президента8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

18 июля тогдашний представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что участники группы приняли решение о демонтаже фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской и его восстановлении.

1 августа украинские саперы приступили к разминированию территорий, прилегающих к мосту.

24 августа украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационная власть отказывается демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской, что не позволяет начать ремонт разрушенной части моста.

29 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что боевики установили возле моста в Станице Луганской новое фортификационное сооружение.