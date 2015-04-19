В СБУ под стражей находятся 170 человек, причастных к терроризму

Об этом сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире на "5 канале".

"Ответственно заявляю, что у нас сейчас под стражей находится 170 человек - это те, кто арестован СБУ, я не отвечаю за органы прокуратуры и МВД, которые тоже держат под стражей тех, кто совершил преступления террористической направленности", - сказал Волк.

Читайте такжеСБУ ликвидировала ряд сайтов, которые пропагандировали сепаратизм и терроризм

По его словам, СБУ уже передала в суд 329 обвинительных актов по статье терроризм, и суды вынесли 94 предложения. «Это только то, что на счету Службы безопасности Украины. Кроме нее, расследованием подобных дел еще занимаются милиция и прокуратура», - добавил Вовк.