Презентация книги эксперта по управлению репутацией в бизнесе и политике Елены Деревянко «Пробы ясномышления»

19 сентября на 26 BookForum во Львове состоится презентация книги известного эксперта по управлению репутацией в бизнесе и политике Елены Деревянко «Пробы ясномышления». Профессиональная этика, гендерные вызовы, геополитические шахматы, основы и инсайты коммуникационного менеджмента, обязательные к прочтению книги, родной Киев и личные вызовы. Все это и многое другое – искренне, честно и без украшений в своем сборнике эссе рассказала автор. Книга издана в рамках проекта ”Библиотека «Практики власти»”.

Елена Деревянко — доктор экон. наук, член Европейского Экономического Сената, соучредитель и управляющий партнер Агентства PR-Service, вице-президент Украинской PR-Лиги, Honory Fellow Of Centre for European Democracy Studies, Глава комитета по кризисным коммуникациям Ассоциации Профессионалов Корпоративной Безопасности Украины, автор Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией «Репутационные Активисты», глава оргкомитета Международного PR-Фестиваля (Киев, Украина).

Среди экспертов, которые примут участие в обсуждение книги во время презентации: Дмитрий Дроздовский - член Национального союза журналистов Украины, Национального союза писателей Украины, главный редактор журнала «Вселенная», научный сотрудник Института литературы имени Тараса Шевченко, член Комитета по присуждению Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Иван Степурин, директор издательства «Саммит-книга», канд. тех. наук, член общественной комиссии по культуре КОГА, член Правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей

Специальный гость мероприятия - Майкл Вулкок (Michael Woolcock), главный ученый по социальным вопросам Группы исследования развития Всемирного банка (США), лектор Школы государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета.

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• Разговор с автором

• Рецензии экспертов

• Интерактив с читателями — розыгрыш книг, автограф-сессия

• Бокал шампанского

• Подарок каждому посетителю

Где?

Львов,

BANKHOTEL

Листопадового Чина улица, 8

Когда?

19 сентября

11:00 - 11:45

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