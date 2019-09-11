Дочь погибшей при пожаре в гостинице "Токио Стар" австралийки требует $1 миллион морального вреда

Суд постановил арестовать имущество совладельца отеля с целью обеспечения гражданского иска, поданного иностранкой.

В Одессе дочь 73-летней гражданки Австралии, которая погибла в ночь на 17 сентября во время пожара в гостинице «Токио Стар», требует 1 млн долларов в качестве компенсации за моральный ущерб.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из постановления Киевского районного суда Одессы, принятого на прошлой неделе.

В частности, суд рассмотрел ходатайство представителя прокуратуры об аресте имущества одного из совладельцев отеля с целью обеспечения гражданского иска.

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Как следует из ходатайства, в результате пожара в гостинице «Токио Стар» погибли 9 человек, более 10 человек получили телесные повреждения (ожоги). Среди погибших - гражданка Австралии, дочь которой заявила гражданский иск о взыскании материального ущерба - свыше 628 тыс. гривень и морального ущерба - 1 млн долларов.

Представителем потерпевшей заявлено ходатайство о принятии мер по наложению ареста на имущество подозреваемого с целью обеспечения этого гражданского иска.

Исследовав ходатайство и приложенные к нему материалы, судья удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Таким образом, арестовано все движимое и недвижимое имущество фигуранта, в том числе жилье, автомобили, деньги и др.

Установлено, что фигурант является учредителем и имеет ценные бумаги следующих юридических лиц: «Юником ЮГ», обществ с ограниченной ответственностью - «Фирма «Киев сервис», «Фирма «Киев плюс», «Фирма «Киев», «ДАГДА-2013», «Динара» и «ЛЮКСАПАРТ». Также речь идет о благотворительном фонде «Мир не без добрых людей» и общественной организации «Центр защиты инвалидов».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, еще девять госпитализированы.

Среди погибших - 10-летняя жительница Сум и ее мать, гражданка Австралии, жители Днепра, Киева, Одесской области. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших - отравление продуктами горения.

Владелец отеля, предприниматель Вадим Черный 20 августа был взят под стражу Киевским районным судом Одессы. 28 августа во время судебного заседания, во время которого рассматривалась апелляция Черного на меру пресечения, представитель прокуратуры заявил, что совладелец отеля Сергей Дурач уже покинул Украину. Черный заявил, что Дурач не скрывается за границей, а отсутствует в связи с запланированной поездкой и скоро вернется в Украину. Однако 2 сентября стало известно, что прокуратура сообщила о подозрении совладельцу, который от органа досудебного расследования скрывается.

11 сентября правоохранители сообщили о подозрении старшему администратору отеля.