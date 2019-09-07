"Подождем декабря": российский гидрогеолог прогнозирует неизбежное проседание Крымского моста

Гидрогеолог пояснил: "Основная проблема с проседанием будет, когда по мосту пойдут тяжелые поезда".

Открытие железнодорожного сообщения по мосту, что назначено на декабрь текущего года, существенно усугубит проблему и может привести к его обрушению.

Такой прогноз озвучил российский гидрогеолог Юрий Медовар, передает «Обозреватель».

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"Мы ждем, когда Путин поедет на паровозе. Он же уже ездил по мосту на Камазе, а теперь поедет на паровозе. Это очень интересно увидеть", – отметил он.

Гидрогеолог пояснил: "Основная проблема с проседанием будет, когда по мосту пойдут тяжелые поезда".

Он также напомнил о том, что для Керченского пролива характерно такое природное явление, как грязевой вулкан, который "срабатывает" в среднем раз в 7 лет. Таким образом, очередное такое извержение может представлять реальную опасность для Крымского моста. "Там такая мощь! Мост, конечно, рухнет", – спрогнозировал он.

В этом контексте гидрогеолог напомнил о том, что в конце августа текущего года на реке и в городе Тулун Иркутской области РФ произошел обвал дамбы. "Обещали, что он простоит 100 лет, а через 10 она накрылась", – заметил ученый.

"Подождем декабря, мы никуда не спешим", – резюмировал он.