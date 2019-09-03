"VIP-вагон": "Укрзализныця" оскандалилась из-за жутких условий в поезде (фото)

Обивка на сидении сильно облезла и потерлась.

В сети показали видео, снятое в одном из вагонов поезда «Укрзализныци».

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На видео показано ужасное состояние сидений для пассажиров. Так, обивка на сидении сильно облезла и потерлась.

«Укрзализныця, как всегда, радует своим комфортом. В таком VIP-вагоне я ещё не ездил, но к сожалению пришлось!!!» - написал в Facebook один из пассажиров.

Как сообщал УНИАН, глава "Укрзализныци" за год заработал 6,8 миллиона гривень.