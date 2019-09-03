"VIP-вагон": "Укрзализныця" оскандалилась из-за жутких условий в поезде (фото)
11:16, 03 сентября 2019Общество
1097 0
Обивка на сидении сильно облезла и потерлась.
Так выглядит сиденье в поезде "Укрзализныци" / фото: соцсети
В сети показали видео, снятое в одном из вагонов поезда «Укрзализныци».
Читайте такжеС заоблачной переплатой: журналисты выяснили, сколько украли на подарочных конфетах для детей миллионеры из "Укрзализныци" (видео)
На видео показано ужасное состояние сидений для пассажиров. Так, обивка на сидении сильно облезла и потерлась.
«Укрзализныця, как всегда, радует своим комфортом. В таком VIP-вагоне я ещё не ездил, но к сожалению пришлось!!!» - написал в Facebook один из пассажиров.
Как сообщал УНИАН, глава "Укрзализныци" за год заработал 6,8 миллиона гривень.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter