Глава "Укрзализныци" за год заработал 6,8 миллиона гривень
Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов за 2018 год заработал 6,847 миллиона гривень.
Читайте такжеГлава УЗ назвал среднюю зарплату украинских железнодорожников
Об этом Кравцов сообщил в интервью УНИАН.
"У меня принципиальная позиция - все члены правления "Укрзализныци" должны подавать декларации. За 2018 год я задекларировал 9,7 миллиона гривень доходов. Но зарплата за пять месяцев 2017 мне была выплачена в 2018 году, потому что со мной контракт был подписан лишь в начале 2018 года из-за бюрократических процедур. Поэтому 9,7 миллиона гривень - это зарплата не за двенадцать месяцев, а за 17 месяцев", - сказал он.
При этом Кравцов отметил, что уровень зарплаты в частных компаниях на подобных должностях в разы выше.
Как сообщал УНИАН, 10 января Кабинет министров Украины утвердил в должности главы правления акционерной компании "Укрзализныця", сроком на три года, Евгения Кравцова, который являлся исполняющим обязанности главы правления перевозчика.
В августе 2017 года Кабинет министров уволил главу государственной компании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци".