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В Ривне спустили на воду 9-метровую копию судна викингов (фото)

17:56, 28 августа 2019
Общество
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Пробный спуск на воду оказался успешным / фото: Ривненского областного краеведческого музея

Сегодня, 28 августа, на берегу крупнейшего в Ривне Басивкутского озера была спущена на воду копия древнего варяжского судна «Драккар Гунгир».

Как передает корреспондент УНИАН, процедура состоялась в присутствии большого количества представителей СМИ.

О начале работы над созданием копии варяжского судна группой энтузиастов, которая стартовала четыре месяца назад, СМИ сообщали довольно активно.

9-метровую копию лодки (вес около 1 т) инициаторы проекта создали на территории Ривненского областного краеведческого музея. К реализации идеи были привлечены средства спонсоров и неравнодушных горожан. По предварительным подсчетам, она стоила около 100 тысяч гривень.

Стоимость лодки - около 100 тысяч гривень / фото: Рвненского областного краеведческого музея

Пробный спуск на воду оказался успешным.

По замыслу авторов идеи, варяжский драккар (древняя лодка пришельцев с берегов Балтийского моря, в частности, викингов), которая воссоздает атмосферу времен Киевской Руси на территории Волынского края, станет объектом будущего этнографического комплекса - музея под открытым небом «Городище – Оствица».

Базой пребывания судна планируют сделать территорию лодочной станции Ривне.

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Теги: #Ривне#Ривненщина